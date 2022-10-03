Китай не підтримує ядерні погрози путіна

15:48 03 жовтня Київ, Україна

Ядерну війну неможливо виграти, а «роздування» ядерної загрози не допоможе вирішенню конфлікту в Україні, заявили в МЗС КНР після численних заяв президента росії володимира путіна на цю тему.

«Китай звернув увагу на висловлювання відповідних сторін щодо ядерної зброї. Ядерну війну не можна виграти. Роздування загрози ядерної війни в нинішніх умовах не допоможе розрядити обстановку, а лише додасть олії у вогонь», – заявили в МЗС КНР.

Пекін закликав усі сторони «зберігати спокій і стриманість» та прагнути мирного врегулювання конфлікту. Також у китайському МЗС назвали «гіпотетичним питанням» захист України від ядерної агресії. Однак визнали, згідно зі «Спільною декларацією про подальше зміцнення відносин стратегічного партнерства» Китаю та росії, Пекін зобов'язався надати Україні гарантії безпеки у разі, якщо вона «стане жертвою агресії із застосуванням ядерної зброї або загрози здійснення такої агресії».



Президент володимир путін, оголошуючи мобілізацію 21 вересня, звинуватив США, Велику Британію та НАТО в «ядерному шантажі» росії. Він послався на деякі висловлювання, які допускають застосування проти росії зброї масового ураження.

«При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні», – заявив путін, підкресливши: «Це не блеф».

Пізніше на церемонії анексії регіонів України 30 вересня путін сказав, що США «створили прецедент» з атомними бомбами, скинутими на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році для примусу Японії до миру. Також він попередив, що ядерна доктрина росії дозволяє застосовувати ядерну зброю у відповідь на загрозу території країни та включив до її складу окуповані українські області.



Якщо росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні, США знищать чорноморський флот і все російське угруповання на окупованих землях, попередив колишній глава ЦРУ, генерал армії у відставці Девід Петреус.

«Ми <…> знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі (російські) кораблі в Чорному морі», – сказав Петреус.

Якщо радіація від удару дійде до країн НАТО, то це може бути розцінено як агресія проти альянсу з усіма наслідками, що витікають, додав колишній глава ЦРУ. Офіційно Вашингтон повідомляв, що поінформував москву про наслідки ядерного удару по Україні, але відмовився розкривати, в чому полягатимуть ці наслідки.