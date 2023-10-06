Китай не засудив ракетний терор росії у Грозі на Харківщині

17:32 06 жовтня Київ, Україна





У запиті наголошувалося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та Європейський Союз рішуче засудили варварську атаку російських військових на сільський магазин та вбивство цивільних жителів. Було поставлене питання, чи може Китай, як постійний член Ради безпеки ООН та велика світова держава, засудити цей очевидний військовий злочин. Китай уникає засудження росії у зв'язку із вбивством понад п'ятдесятьох цивільних жителів села Гроза на Харківщині. У відповіді представника МЗС Китаю на інформаційний запит кореспондента Укрінформу немає конкретного засудження дій росії.У запиті наголошувалося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та Європейський Союз рішуче засудили варварську атаку російських військових на сільський магазин та вбивство цивільних жителів. Було поставлене питання, чи може Китай, як постійний член Ради безпеки ООН та велика світова держава, засудити цей очевидний військовий злочин.

У відповіді представника дипломатичного відомства, наданій його офісом, йдеться: "Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми закликаємо відповідні сторони до максимальної стриманості, якнайшвидшого припинення вогню та завершення бойових дій".

У відповіді немає жодного слова про засудження терористичного нападу російських військових, а також про співчуття українському народу.



Китай продовжує дотримуватись "нейтральності" щодо війни, одночасно розвиваючи "стратегічне партнерство без кордонів" з росією. Зокрема, на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну наприкінці лютого Китай оприлюднив власний "мирний план із 12 пунктів", який, на думку аналітиків, більше відповідає інтересам росії, оскільки не надає конкретних заходів засудження та закликає до негайного припинення бойових дій, без відновлення територіальної цілісності України.