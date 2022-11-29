Китай та росія: Сунак назвав головні загрози Британії та пообіцяв зберегти підтримку України

14:21 29 листопада Київ, Україна

Головними викликами для Великобританії залишаються дії Китаю та росії, тому королівство зберігатиме або навіть збільшить підтримку України у протистоянні російській агресії.



Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час першого зовнішньополітичного мовлення з початку своєї каденції.

"Сьогодні темпи геополітичних змін прискорюються. Наші противники та конкуренти планують на довгострокову перспективу. Росія після багатьох років просування кордонів кидає виклик основним принципам Статуту ООН. Китай відкрито бореться за глобальний вплив, використовуючи всі важелі державної влади", - наголосив чиновник.

За його словами, перед цими викликами недостатньо будувати короткострокові плани або робити спроби видати бажане за дійсне.

"По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість та захищаючи нашу економічну безпеку", - наголосив Сунак.

Британський прем'єр констатував, що Китай кидає системний виклик цінностям та інтересам країни.

"Виклик, який стає гострішим, оскільки він рухається до ще більшого авторитаризму", - зазначив політик.

Крім того, Ріші Сунак наголосив на терористичних методах, до яких вдається росія у війні проти України.

"В Україні я побачив, як увага росії зміщується від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано у понівечених будівлях та купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні — від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб переглянути Чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", - сказав прем'єр-міністр Британії.

Отже, він запевнив, що 2023 року королівство продовжуватиме підтримувати Україну у протидії російській агресії.