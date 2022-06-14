Китай готується до проведення "спеціальної операції" на Тайвані

12:13 14 червня Київ, Україна

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє «невійськове» використання збройних сил, повідомляють державні ЗМІ, не наводячи повного тексту указу.

Указ набирає чинності 15 червня і регулює «основні принципи, організацію та командування військами, види операцій, оперативне забезпечення та політичну роботу, а також виконання бойових завдань». Серед заявлених цілей документа є «підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності, регулювання організації та проведення мирних військових операцій».

Таким чином Пекін зможе на "законному" рівні використати свою армію для вторгнення на Тайвань без оголошення війни острівній владі під виглядом "спеціальної операції".

Хоча Тайвань ніколи не управлявся Комуністичною партією Китаю (КПК) і не входив до складу Китайської Народної Республіки, а його 23 мільйони людей не бажають відмовлятися від свого суверенітету чи демократичного способу життя, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території.

Нічого не нагадує?

Експерти вважають, що Пекін може скористатися тим, що Захід зосередив зараз свою увагу на росії, посилюючи проти неї санкції та військову допомогу Україні. І на другу «економічну війну» просто не вистачить резервів.