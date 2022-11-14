Кислиця представила в ООН проект резолюції щодо компенсації Україні збитків, завданих РФ

18:49 14 листопада Київ, Україна





Про це постпред повідомив у Twitter. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН представив проект резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв'язаною російською війною в Україні.Про це постпред повідомив у Twitter.

"Пропозиція, яка сьогодні перед вами є проголошенням того, що росію має бути притягнуто до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, що вдихне життя у цю декларацію", - заявив Кислиця.

Він додав, що росія з групою "на захист Статуту ООН" - Сирія, КНДР, Нікарагуа.. намагаються саботувати ухвалення резолюції.



За словами Кислиці, документ містить заклик до держав-членів об'єднатися та створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств та "збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції. країни".



Документ під назвою "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України" підготовлений Україною за співавторства близько півсотні країн. Він містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні російською федерацією, та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків.. Йдеться про документування доказів та інформацію про шкоду, втрату або каліцтва, заподіяні фізичним та юридичним особам, а також державі України.



Постійні представники російської федерації при ООН Василь Небензя заявив: "Захід усіма силами намагається надати певної видимості легітимності, щоб почати користуватися замороженими грошима Росії". Він додав, що Заходу "давно хочеться" розморозити кошти Росії, щоб купувати зброю Києву.



Представник Польщі в ООН заявив, що Росія зобов'язана повністю відшкодувати збитки.

"Польща рішуче підтримує створення міжнародного реєстру збитків, завданих неспровокованою агресією Росії проти України.. Ми твердо впевнені, що всі збитки мають бути компенсовані незалежно від того, коли і де вони були заподіяні", - сказав він.

Представник африканської Еритреї заявив, що проект резолюції "немає достатньої правової основи та не відповідає практиці Генасамблеї".