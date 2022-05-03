Кінах може повернутися у велику політику

18:49 05 серпня Київ, Україна

Колишньому прем'єр-міністру України і соратнику Віктора Януковича Анатолію Кінаху шукають нову посаду.



Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.



Кінаха запропонували призначити главою ради з боку роботодавців, відповідно до встановленої черговості ротації.



Як відзначають в ОПУ, з 2016 року у діяльності Національної ради не було належного організаційного забезпечення, а отже, вона не могла бути в повній мірі ефективною.



Нагадаємо, що Анатолій Кінах був депутатом від Партії регіонів і в 2010 році голосував за ратифікацію харківських угод. У березні цього року повідомлялося, що Служба безпеки України за дорученням РНБО вивчить обставини ратифікації харківських угод 2010 року в Верховній Раді і «роль кожного», хто в той час був народним депутатом.