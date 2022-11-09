Кім попередив про поширення фейкової інформації про масову евакуацію з регіону

17:27 08 листопада Київ, Україна

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім викрив фейкову інформацію у соцмережах щодо масової евакуації з регіону.

Кім зазначив, що в соцмережах поширюється інформація про нібито евакуацію в Миколаївській області, причому для цього спеціально було створено фейкові облікові записи.

Глава ОВА закликав не звертати уваги на дезінформацію та довіряти лише перевіреним джерелам.
 
"Доброго ранку, ми з України! Розганяють фейк у мережі, що Миколаївська область готується до евакуації. Це не так. Не хвилюйтеся і стежте за офіційною інформацією", - підкреслив Кім.