Кім попередив про поширення фейкової інформації про масову евакуацію з регіону

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім викрив фейкову інформацію у соцмережах щодо масової евакуації з регіону.
Кім зазначив, що в соцмережах поширюється інформація про нібито евакуацію в Миколаївській області, причому для цього спеціально було створено фейкові облікові записи.
Глава ОВА закликав не звертати уваги на дезінформацію та довіряти лише перевіреним джерелам.
Кім зазначив, що в соцмережах поширюється інформація про нібито евакуацію в Миколаївській області, причому для цього спеціально було створено фейкові облікові записи.
Глава ОВА закликав не звертати уваги на дезінформацію та довіряти лише перевіреним джерелам.
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