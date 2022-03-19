Київський Поділ після обстрілу

12:01 18 березня Київ, Україна

Сьогодні вранці житловий квартал у Подільському районі Києва було обстріляно російськими окупантами, з'явилися фото наслідків.



Про це повідомляє ДСНС України.



В результаті одна людина загинула, 19 постраждали, з них четверо дітей. Пошкоджено шість житлових будинків, дитячий садок та школа.