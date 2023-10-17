Київська обласна рада позбавила повноважень вісьмох депутатів ОПЗЖ

Київська обласна рада ухвалила рішення про тимчасове призупинення повноважень вісьмох депутатів, які були обрані за списками партії ОПЗЖ, забороненої в Україні.
Про це повідомив депутат облради від фракції "Європейська Солідарність Київщини" Роман Титикало на своїй сторінці у Facebook.
Проєкт рішення, підтриманий Київською обласною радою, стосується тимчасового призупинення повноважень депутатів VIII скликання, обраних за виборчими списками партії ОПЗЖ. У законі України прописано чіткі підстави для припинення повноважень депутата, включаючи заборону політичної партії. Проте законопроєкт, який би передбачав таку підставу, поки не був ухвалений Верховною Радою. Проте, згідно з Титикалом, існує юридична невизначеність, і громадськість вимагає припинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ.
Депутати ОПЗЖ були присутні на засіданні обласної ради та брали участь у голосуванні, але після ухвалення рішення всі вони залишили зал. Повернення до участі у засіданнях можливе лише після скасування цього рішення через суд.
Роман Титикало також повідомив, що подібні ініціативи щодо припинення повноважень депутатів ОПЗЖ будуть представлені в інших регіонах Київської області, і він сподівається, що подібні рішення ухвалюватимуться і в інших регіонах України.
Про це повідомив депутат облради від фракції "Європейська Солідарність Київщини" Роман Титикало на своїй сторінці у Facebook.
Проєкт рішення, підтриманий Київською обласною радою, стосується тимчасового призупинення повноважень депутатів VIII скликання, обраних за виборчими списками партії ОПЗЖ. У законі України прописано чіткі підстави для припинення повноважень депутата, включаючи заборону політичної партії. Проте законопроєкт, який би передбачав таку підставу, поки не був ухвалений Верховною Радою. Проте, згідно з Титикалом, існує юридична невизначеність, і громадськість вимагає припинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ.
Депутати ОПЗЖ були присутні на засіданні обласної ради та брали участь у голосуванні, але після ухвалення рішення всі вони залишили зал. Повернення до участі у засіданнях можливе лише після скасування цього рішення через суд.
Роман Титикало також повідомив, що подібні ініціативи щодо припинення повноважень депутатів ОПЗЖ будуть представлені в інших регіонах Київської області, і він сподівається, що подібні рішення ухвалюватимуться і в інших регіонах України.
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