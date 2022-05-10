Київ обурила заява глави Volkswagen закінчити війну заради економіки

16:46 10 травня Київ, Україна





Про це повідомляє Financial Times. Директор компанії Volkswagen Герберт Дисс закликав Євросоюз закінчити війну шляхом переговорів заради економіки континенту.Про це повідомляє Financial Times.



«Я думаю, що ми всі маємо зробити все можливе, щоб зупинити цю війну, повернутися до переговорів та повернутися до спроб знову відкрити світ. Я думаю, що ми не повинні відмовлятися від відкритих ринків та вільної торгівлі, і я думаю, що ми не повинні відмовлятися від переговорів та спроб врегулювання», – сказав Дисс у понеділок на форумі, де обговорювалося майбутнє автомобілів.



Глава українського МЗС Дмитро Кулеба розкритикував слова бізнесмена, які розходяться з позицією канцлера Німеччини, який пообіцяв і надалі надавати Україні зброю.



"Найкраща стратегія для найбільшого німецького бізнесу - повністю розірвати ділові зв'язки з росією, а потім закликати росію припинити війну та повернутися до демократії", - сказав Кулеба.



У березні компанія Volkswagen призупинила місцеве виробництво та експорт до росії.



"У Києві люди воліли б, щоб генеральний директор Volkswagen звернувся до президента путіна особисто, людини, яку він добре знає, і людини, яка розв'язала цю руйнівну війну проти народу України", - сказав Андрій Мельник, посол України в Німеччині.



Він додав, що Дисс має "закликати кремль негайно припинити бойові дії проти мирного населення України".



Слова глави Volkswagen з'явилися в день, коли володимир путін підтвердив цілі війни росії проти України на своєму щорічному параді в День перемоги в москві.



Financial Times наголошує, що заяви Дисса з'явилися наступного дня після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв і надалі постачати Україні зброю, додавши, що капітуляція перед грубою силою – це не варіант ані для України, ані для Європи.



Варто зазначити, що це не вперше, коли глава Volkswagen потрапляє у скандал через свої слова.



У 2019 році він вибачався за використання фрази "Ebit macht frei" ("Прибуток зробить вас вільними"), що є очевидним перефразуванням з "Arbeit macht frei" ("Робота зробить вас вільними") - написи, викувані на воротах до концтабору Аушвіц.