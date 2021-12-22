Київ вимагає від Мінська звільнення українських правозахисників

Андрій Єрмак звернувся до мінських влади з вимогою щодо якнайшвидшого звільнення українських правозахисників і журналістів.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Костянтин Рєуцький і Євгенія Васильєва затримали незаконно і безпідставно.
За його словами, громадяни України Костянтин Реуцький і Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.
Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для якнайшвидшого встановлення і звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.
Він також зазначив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.
«Ми набагато більше, ніж просто сусіди, - ми завжди були хорошими друзями і партнерами», - зазначив Андрій Єрмак.
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