Київ вимагає від Мінська звільнення українських правозахисників

16:42 13 серпень Київ, Україна

Андрій Єрмак звернувся до мінських влади з вимогою щодо якнайшвидшого звільнення українських правозахисників і журналістів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Костянтин Рєуцький і Євгенія Васильєва затримали незаконно і безпідставно.

За його словами, громадяни України Костянтин Реуцький і Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

«За інформацією української сторони, вони не порушували ніяких законів Республіки Білорусь, не брали участі ні в яких заворушеннях або масових акціях, не мали при собі заборонених предметів або матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно для отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, і для коментування останніх подій в Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова і свобода вільного пересування - базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їх порушення неприпустимо », - сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для якнайшвидшого встановлення і звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також зазначив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

«Ми набагато більше, ніж просто сусіди, - ми завжди були хорошими друзями і партнерами», - зазначив Андрій Єрмак.