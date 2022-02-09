Київ скептично реагує на заяви Макрона про прогрес в українсько-російській кризі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є можливість для подальших переговорів щодо деескалації кризи на українсько-російському кордоні після переговорів зі своїм українським колегою президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Наше бажання на наступні тижні та місяці полягає в тому, щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли знову задіяти нові механізми гарантій, стійку деескалацію.. У цьому контексті той спокій, який ви демонструєте, рефлексія з боку всіх сторін, що беруть участь як на словах, так і насправді необхідні», — сказав Макрон Зеленському на прес-конференції за підсумками переговорів.

Тим часом нарощування російської військової могутності навколо України не слабшає.. Шість російських військових кораблів вирушили до Чорного моря із Середземного моря у вівторок. Москва розмістила понад 100 000 військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною та ще 20 000 у сусідній Білорусі, де вони беруть участь у спільних військових навчаннях. Захід побоюється неминучості вторгнення, але Москва заперечує, що вона має такі плани.



Президент Франції заявив, що отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна під час їхньої зустрічі в Москві в понеділок.

«Що стосується обговорень військових аспектів та аспектів безпеки, як я дуже чітко сказав учора, у нас був обмін думками з президентом Путіним, і він сказав мені, що не підтримуватиме будь-якої ескалації.. Я думаю, що це важливо», - сказав Макрон.

Проте представник Кремля заперечив той факт, що президент Путін дав якісь гарантії щодо припинення військових навчань поблизу кордону з Україною.



Мінські угоди

Президент Макрон сказав, що ключем до припинення кризи є виконання Мінського протоколу, дорожньої карти, що спонсорується Францією та Німеччиною в рамках так званих переговорів у нормандському форматі, спрямованих на припинення конфлікту між бойовиками, що підтримуються Росією, і урядовими військами на сході України.

«Мінські угоди — це ще й найкращий захист територіальної цілісності України. Грунтуючись на прихильності двох сторін, російської та української, тепер ми маємо можливість просувати переговори... Ця спільна рішучість — єдиний шлях, який дозволить нам побудувати світ, єдиний шлях, який дозволить нам знайти життєздатне політичне рішення", - сказав Макрон.

Президент України Зеленський погодився з можливістю, але сказав, що президент Росії Путін має довести свою відданість.

«Взагалі я не зовсім довіряю словам. Тому я вважаю, що кожен політик може показати свою відкритість конкретними справами.. Ми маємо платформу, Нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч політичних радників. Я вважаю, що після цієї зустрічі може бути можливість, якщо буде відкритість, для зустрічі лідерів.. І там можна продемонструвати свою відкритість», - сказав Зеленський.

Київська стурбованість

Україна, як і раніше, скептично ставиться до угоди, каже Олександр Тітов, аналітик з Росії з Квінського університету в Белфасті.

«Москва розглядає Мінські [угоди] як спосіб відновити форму присутності в Україні її проросійських сил і завадити Україні офіційно вступити в НАТО. Україна з тих самих причин виступає проти», - сказав Титов.

За словами Квентіна Піла з лондонської політичної групи Chatham House, в Україні є побоювання щодо того, що президент Макрон міг запропонувати Росії.

"Українці побоюються, що за всім цим Росія просто хоче дати сепаратистам на Донбасі право вето на будь-який майбутній конституційний устрій України", - сказав Піл.

Путінська гордість

Незважаючи на ці підозри, Макрон залишив відкритими дипломатичні канали.

«Я думаю, що Еммануель Макрон помітив необхідність підігрувати почуття гордості Путіна. Приїхати до Москви, посидіти з Путіним і віддати Путіну, якщо хочете, чи не провідну роль у переговорах — це саме те, чого справді прагне російський президент», — сказав Піл.

Чи буде цього достатньо для запобігання конфлікту, покаже час. Європейські дипломатичні зусилля продовжаться наступного тижня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц має відвідати Москву для переговорів із президентом Путіним.