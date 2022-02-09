Київ скептично реагує на заяви Макрона про прогрес в українсько-російській кризі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є можливість для подальших переговорів щодо деескалації кризи на українсько-російському кордоні після переговорів зі своїм українським колегою президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Тим часом нарощування російської військової могутності навколо України не слабшає.. Шість російських військових кораблів вирушили до Чорного моря із Середземного моря у вівторок. Москва розмістила понад 100 000 військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною та ще 20 000 у сусідній Білорусі, де вони беруть участь у спільних військових навчаннях. Захід побоюється неминучості вторгнення, але Москва заперечує, що вона має такі плани.
Президент Франції заявив, що отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна під час їхньої зустрічі в Москві в понеділок.
Президент Франції заявив, що отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна під час їхньої зустрічі в Москві в понеділок.
Проте представник Кремля заперечив той факт, що президент Путін дав якісь гарантії щодо припинення військових навчань поблизу кордону з Україною.
Мінські угоди
Президент Макрон сказав, що ключем до припинення кризи є виконання Мінського протоколу, дорожньої карти, що спонсорується Францією та Німеччиною в рамках так званих переговорів у нормандському форматі, спрямованих на припинення конфлікту між бойовиками, що підтримуються Росією, і урядовими військами на сході України.
Президент України Зеленський погодився з можливістю, але сказав, що президент Росії Путін має довести свою відданість.
Київська стурбованість
Україна, як і раніше, скептично ставиться до угоди, каже Олександр Тітов, аналітик з Росії з Квінського університету в Белфасті.
За словами Квентіна Піла з лондонської політичної групи Chatham House, в Україні є побоювання щодо того, що президент Макрон міг запропонувати Росії.
Путінська гордість
Незважаючи на ці підозри, Макрон залишив відкритими дипломатичні канали.
Незважаючи на ці підозри, Макрон залишив відкритими дипломатичні канали.
Чи буде цього достатньо для запобігання конфлікту, покаже час. Європейські дипломатичні зусилля продовжаться наступного тижня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц має відвідати Москву для переговорів із президентом Путіним.
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