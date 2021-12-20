Київ: Протести проти укрупнення районів

12:13 15 липень Київ, Україна

Один із законодавчих актів, запланованих до розгляду Верховною Радою, викликав невдоволення народу. Люди вийшли до стін будівлі, щоб вимагати не ухвалювати рішення про укрупнення адміністративно-територіальних одиниць.

Сьогодні, 15 липня, представники різних регіонів України вийшли на акцію протесту під стіни Верховної Ради. Мітингувальники виступають проти укрупнення районів і вимагають зняти з порядку денного постанову № 3560 про створення і ліквідації районів у Україні.

Нагадаємо, в Україні вирішили повністю перекроїти адміністративно-територіальний поділ, істотно скоротивши кількість районів. За планами - замість 490 залишити в Україні всього 118 районів.

Карти нового адміністративного поділу по всіх областях публікує урядовий портал «Децентралізація». У міністерстві відзначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій облдержадміністрацій. Рекомендації визначають мінімальну чисельність населення в межах 150 000 жителів.

Всього в Україні зараз 490 районів. З проведенням реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 26 районів виявилися повністю покриті об'єднаними територіальними громадами (ЗТВ), до яких в рамках децентралізації перейшли майже всі повноваження райдержадміністрацій і районних рад. Території 164 районів покриті ОТО від 50% до 99%.

Тільки на території 75 районів (16%) не створено жодної ОТО. Фактично інститут райдержадміністрацій повноцінно функціонує тільки на території цих 75 районів. Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, після реформи будуть надаватися на рівні громад.