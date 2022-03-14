Київ: під обстріл російських окупантів потрапив завод "Антонов"

08:49 14 березня Київ, Україна

Російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві вранці у понеділок, 14 березня. На місці вибухів працюють пожежники. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.



«У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод «Антонов». На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби», – йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів у Києві загинуло двоє людей. Ще семеро людей отримали поранення. З місця вибуху у житловому будинку в Оболонському районі рятувальники евакуювали близько 70 людей.