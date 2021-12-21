Київ відкликав свого посла з Білорусі: необхідні консультації

400;">Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ "вперше в історії вдається до такого кроку в стосунках з Білорусією і робить це виключно через неприпустимих дій Мінська"

Україна відкликала посла в Білорусі для консультацій у зв'язку з подіями після виборів президента в цій країні. Про це в понеділок повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я прийняв рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності, - цитує міністра прес-служба зовнішньополітичного відомства. - Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку в стосунках з Білорусією і робимо це виключно через неприпустимих дій Мінська ".

Міністр нагадав, що 14 серпня офіційний Мінськ передав Москві 32 громадянина Росії, які були затримані в Білорусі в кінці липня. При цьому Кулеба висловив упевненість, що це зроблено "не дивлячись на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні".

Офіс генерального прокурора України домагався від Білорусії видачі 28 затриманих. За версією українських слідчих, вони брали участь в бойових діях в Донбасі на стороні Донецької і Луганської народних республік.

"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього [президент Білорусії] Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусії. Якісно нові загрози, як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії і ОДКБ до врегулювання ситуації в Білорусії. Сукупність зазначених фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусії, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах ", - уклав Кулеба.

Раніше український МЗС заявляв, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві, а Київ поділяє позицію, висловлену ЄС про ці вибори.

Нарада Зеленського з силовиками

17 серпня за кілька годин до заяви МЗС України про відкликання посла з Мінська президент країни Володимир Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі, на якому були присутні керівники розвідувальних органів, силових структур, а також голови низки областей.

Зеленський зазначив, що події в Білорусі можуть істотно вплинути на Україну. За даними прес-служби президента, на нараді було проаналізовано як внутрішньополітична ситуація в Білорусі, так і "численні зовнішні фактори, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій". За його підсумками "зроблені відповідні висновки і дані розпорядження", вказали в офісі Зеленського.