Київ стурбований намірами Росії розмістити ядерну зброю в Криму

14:43 10 серпня Київ, Україна

Російська Федерація тотально змінила баланс в Чорному морі, повністю його мілітаризувавши, але особливе занепокоєння викликають дії Росії, спрямовані на підготовку півострова Крим до розгортання там ядерної зброї.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі в рамках робочого візиту в США з керівником американського фонду «Джеймстаун» Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс в Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Резніков.

Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, впливає на Балкани.

"Зараз те ж саме відбувається з «Північним потоком-2». Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Також під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність в майбутньому і гарантований шантаж", - зазначив Резніков.

Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які реалізують цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливо розширити безпечний пакет для України. В першу чергу - шляхом розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віцепрем'єр.



Як повідомлялося, 6 липня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що Росія вже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї і активно розвиває інфраструктуру для неї.