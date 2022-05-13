Київ стурбований намірами Росії розмістити ядерну зброю в Криму

Російська Федерація тотально змінила баланс в Чорному морі, повністю його мілітаризувавши, але особливе занепокоєння викликають дії Росії, спрямовані на підготовку півострова Крим до розгортання там ядерної зброї.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі в рамках робочого візиту в США з керівником американського фонду «Джеймстаун» Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції.
Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, впливає на Балкани.
Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які реалізують цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливо розширити безпечний пакет для України. В першу чергу - шляхом розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віцепрем'єр.
Як повідомлялося, 6 липня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що Росія вже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї і активно розвиває інфраструктуру для неї.
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