Київ готовий просити Лондон про перекидання військ в Україну - Пристайко

08:45 23 січень Київ, Україна

В умовах непередбачуваності поведінки та військових загроз, що продовжуються, з боку Росії політичне керівництво України йде на нові кроки, щоб зміцнити обороноздатність країни. Якою б не була сильна українська армія, але від допомоги західних партнерів не відмовиться. Більше того, як заявив у недавньому інтерв'ю посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, якщо Кремль піде в широкомасштабний наступ на Україну, Київ проситиме Лондон про перекидання до нашої країни британських військ.

Заради захисту своєї країни від сильного ворога, не варто нехтувати такою можливістю. Як зазначив Пристайко, Україна прийме будь-яку допомогу як у вигляді озброєнь, так і у вигляді іноземних легіонів.

На сьогодні Британія підтвердила свою готовність постачати зброю та напередодні поставила в Україну 2000 ракетних установок.