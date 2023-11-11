Київ готовий йти на певні поступки Угорщини для просування ЄС - Данилов

Як перешкода на шляху України до Євросоюзу завзято стоїть Угорщина. При цьому висуваються як завжди популярні претензії щодо нацменшини. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що переговори про членство не повинні починатися, і це є чіткою позицією Угорщини.
Україна готова піти на компроміси з Угорщиною задля вступу до Європейського Союзу. Про це в ефірі Українського радіо заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
Він наголосив, що для України в цьому не буде складнощів.
Таким чином він прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про блокування Будапештом початку переговорів про вступ України до ЄС.
Данилов додав, що відповідні нормативно-правові акти вже були підготовлені і будуть прийняті для того, щоб "Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах".
На думку секретаря РНБО, якщо Київ у короткий термін виконає вимоги ЄС, європейська спільнота не буде проти вступу України.
Водночас, Данилов зазначив, що "наше домашнє завдання" - це подолання корупції "раз і назавжди".
При цьому він наголосив, що велике бажання поставити крапку у питанні корупції є і у президента.
Нагадаємо, Україна передала уряду Угорщини дорожню карту вирішення питань щодо національних меншин, які турбують Будапешт.. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
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