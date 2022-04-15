Кіднепінг по-російськи. Росіяни хочуть усиновлювати дітей, насильно вивезених із України

10:38 15 квітня Київ, Україна

Росія готується підписати із незаконними збройними формуваннями "ЛНР" та "ДНР" "угоди", які дозволять громадянам рф усиновлювати вивезених з України дітей-сиріт.



Про це повідомило агентство ТАРС 13 квітня, посилаючись на директора департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Ларису Фальковську. Чиновниця не уточнила, йдеться про тимчасове піклування чи усиновлення. Вона каже, що з Донецької та Луганської областей до рф вивезли понад 2 тис. дітей-сиріт.



Таке відбувалося і раніше, розповів The Insider волонтер із сфери благодійності (його ім'я не називають). Подальша доля дітей, усиновлених таким чином, невідома.



"Звичайно, це порушення. Зневажати право - це одна, а інша справа, що років через п'ять [коли обставини вимагатимуть повернення в русло міжнародного права] це буде виглядати як міжнародний кіднепінг", - сказав співрозмовник ЗМІ.



За інформацією президента України Володимира Зеленського, рф за час вторгнення депортувала з України 500 тис. осіб. Нардеп Дмитро Лубинець казав, що серед депортованих 100 тис. дітей.



Переміщення громадян України, у тому числі дітей та дітей-сиріт, без їхньої згоди є порушенням норм міжнародного права, це неприпустимо, заявили у Міністерстві закордонних справ України.



"Загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України, є кричущою. У цьому контексті особливе занепокоєння викликає інформація про намір міносвіти рф підписати з російськими окупаційними адміністраціями в Донецькій та Луганській областях – "ЛДНР" – "угоди", які дозволили б передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт у російські сім'ї. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, держави, які є сторонами цього міжнародного договору, в тому числі росія та Україна, зобов'язані вживати заходів для боротьби з незаконним переміщенням та неповерненням дітей з-за кордону. Спроби кремля надати своїм злочинним діям на території України "законні" підстави є цинічною зневагою основними правилами та звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини", – сказано у заяві, опублікованій на сайті МЗС 14 квітня.



У міністерстві підкреслили, що фактично росія "порушуючи міжнародне гуманітарне право та елементарні стандарти людяності" займається організованим на державному рівні викраденням дітей та руйнуванням майбутнього української нації.



Такі дії можуть бути кваліфіковані як кіднепінг, міжнародне співтовариство має відреагувати на це, наголосили у МЗС.



Міністерство закордонних справ України звернулося до Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету червоного хреста, ЮНІСЕФ, Управління верховного комісара ООН з прав людини та спеціальних представників генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах та з питань насильства щодо дітей з вимогою вжити невідкладних заходів для повернення українських дітей на територію України.



Нагадаємо, перші автобуси з українцями, яких окупанти насильно забрали з їхніх місць проживання, пройшли кордон рф у Ростовській області 15 березня.



23 березня начальник Національного центру управління обороною росії Михайло Мізінцев заявив, що з Маріуполя "без участі української сторони було евакуйовано" загалом 81 958 мешканців та 26 громадян В'єтнаму та Йорданії, повідомив "Інтерфакс".



9 квітня мер Маріуполя Донецької області Вадим Бойченко говорив, що окупанти примусово вивезли до рф 31 тис. мешканців міста.