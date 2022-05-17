Кіберспорт буде залучати інвестиції і розвивати туризм в Україні

Міністерство цифрової трансформації України починає співпрацю з Українською Професійною Кіберспортивною Асоціацією.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і голова правління Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA) Олександр Кохановський підписали меморандум про співпрацю. Сторони мають намір збільшувати покриття високошвидкісним інтернетом території країни, рівень цифрової грамотності населення і розвиток кіберспортивної індустрії в Україні, повідомляється на сайті Мінцифри.
Також було відзначено, що Україна - одна з 25 країн світу, в яких кіберспорт визнано офіційним видом спорту. За словами Кохановського, кіберспорт - це багатофункціональна платформа, яка дозволить не тільки об'єднувати людей заради розваги і змагань, а й заради досягнення цілей.
Згідно з підписаним меморандумом, сторони також планують популяризувати кіберспорт серед ветеранів АТО/ООС, літніх людей і серед людей з інвалідністю.
Згідно з підписаним меморандумом, сторони також планують популяризувати кіберспорт серед ветеранів АТО/ООС, літніх людей і серед людей з інвалідністю.
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