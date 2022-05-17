Кіберспорт буде залучати інвестиції і розвивати туризм в Україні

08:29 15 грудня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України починає співпрацю з Українською Професійною Кіберспортивною Асоціацією.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і голова правління Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA) Олександр Кохановський підписали меморандум про співпрацю. Сторони мають намір збільшувати покриття високошвидкісним інтернетом території країни, рівень цифрової грамотності населення і розвиток кіберспортивної індустрії в Україні, повідомляється на сайті Мінцифри.

"Україна входить в ТОП-10 віберспортивних світових держав. Наші команди асоціюються з успіхом і перемогами, їх знає весь світ... Розвиток кіберспорту дозволить проводити в Україні масштабні міжнародні турніри, які не просто будуть розвивати туризм, а й наповнюватимуть бюджет шляхом непрямих податків"- заявив Федоров.

Також було відзначено, що Україна - одна з 25 країн світу, в яких кіберспорт визнано офіційним видом спорту. За словами Кохановського, кіберспорт - це багатофункціональна платформа, яка дозволить не тільки об'єднувати людей заради розваги і змагань, а й заради досягнення цілей.



Згідно з підписаним меморандумом, сторони також планують популяризувати кіберспорт серед ветеранів АТО/ООС, літніх людей і серед людей з інвалідністю.