КМДА планує відновити пошкоджений будинок на проспекті Лобановського у Києві

"Разом із жителями будинку на Лобановського були проведені роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися. На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети. Ми спілкувалися з профільними інститутами та фахівцями, але поверхи потрібно розібрати та побудувати заново", - повідомив Поворозник.