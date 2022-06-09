КМДА планує відновити пошкоджений будинок на проспекті Лобановського у Києві

Будинок на проспекті Лобановського у Києві, який пошкодила російська ракета, відновлять до середини осені.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник у ефірі "Еспресо".
Відновлення житлового будинку на проспекті Лобановського у Києві, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, планується завершити до середини осені.
Відновлення житлового будинку на проспекті Лобановського у Києві, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, планується завершити до середини осені.
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