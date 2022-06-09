КМДА планує відновити пошкоджений будинок на проспекті Лобановського у Києві

12:39 09 червня Київ, Україна

Будинок на проспекті Лобановського у Києві, який пошкодила російська ракета, відновлять до середини осені.

 
Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник у ефірі "Еспресо".

Відновлення житлового будинку на проспекті Лобановського у Києві, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, планується завершити до середини осені.
 
"Разом із жителями будинку на Лобановського були проведені роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися. На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети. Ми спілкувалися з профільними інститутами та фахівцями, але поверхи потрібно розібрати та побудувати заново", - повідомив Поворозник.