Кожна п'ята російська компанія скоротила або відправила до простого співробітника

07:52 28 березня Київ, Україна

Кожна п'ята російська компанія зі сфери малого бізнесу скоротила або відправила до простого співробітника на тлі кризи після початку «воєнної операції» в Україні, свідчить опитування, проведене сервісом «Актіон Бухгалтерія» на прохання Forbes.



Згідно з його результатами:

близько 11% компаній звільнили або відправили до простого менше 10% штату;

6,3% компаній - від 10% до 30% працівників;

2,8% - від 50% до 100%.

Понад третину — 37,5% опитаних повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виручку і клієнтів, 19% — втрачають постачальників. У 31,2% компаній респондентів виторг із кінця лютого впав на 10-25% від показників попереднього місяця, у 29% виручка - на 25-50%, у 13,7% - більш ніж на 50%, а 3,5% заявили, що призупинили роботу. Близько 23% компаній кажуть, що їхня виручка не змінилася або виросла. Майже кожна п'ята компанія – 17,5% – вимушено скорочують витрати, 6,7% – змінюють логістику.



Майже половина — 45% — опитаних представників малого та середнього бізнесу вважають найефективнішим заходом підтримки у поточній ситуації відстрочення за податками, 16,5% позитивно оцінили запровадження пільгового кредитування, 14,4% — мораторію на планові перевірки, 1,4% — мораторію. на банкрутство. При цьому 23,2% вважають, що жодний із цих заходів не є ефективним у нинішній ситуації..



В опитуванні взяли участь близько 300 представників російського малого та середнього бізнесу (85,6% опитаних — із чисельністю співробітників до 100 осіб) із сфер послуг, оптової та роздрібної торгівлі, виробництва, будівництва та ін. Опитування проводилося з 14 по 22 березня.