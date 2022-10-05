Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла

18:03 05 жовтня Київ, Україна

У середу, 5 жовтня, влада Казахстану відхилила вимогу росії вислати посла України Петра Врублевського через коментарі про вбивства росіян, дорікаючи москві за, як вони назвали, невідповідний тон між "рівними стратегічними партнерами".



Про це повідомляє Reuters.



Напруженість зросла після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв'ю місцевому блогеру, маючи на увазі росіян та війну в Україні, що "чим більше ми вб'ємо росіян, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". У відповідь росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі є неприйнятними для країни з великою етнічною російською меншістю.



Прессекретарка російського мзс марія захарова у вівторок, 4 жовтня, заявила, що москву "обурено" тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.



Представник МЗС Казахстану Айбек Смадіаров у середу, 5 жовтня, назвав тон захарової "не узгодженим із характером союзницьких відносин між Казахстаном та росією як рівноправними стратегічними партнерами", додавши, що посол росії, у свою чергу, буде викликаний до Міністерства закордонних справ Казахстану.



Смадіяров заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.