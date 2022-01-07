Казахстан, як Україна та Білорусь – черговий сигнал для Кремля

17:40 07 січень Київ, Україна

Те, що відбувається сьогодні в Казахстані, викликане протестом народу проти корупції, сімейності та авторитаризму влади та всієї політичної системи країни. Терпіння народу не безмежне. Подібні повстання народу проти диктатури та культу особи правителя пройшли свого часу в Білорусі та Україні.. Тепер це відбувається ще однією сусідньою з Росією країною. На думку New York Times, такі події стають черговим викликом для автократії Кремля.

Подібні протести можуть значно вплинути на владу Москви, яка, незважаючи на всі спроби, втрачає свою економічну та геополітичну міць у тих же Білорусі та Україні. На черзі боротьби стоять і інші держави пострадянського простору, які, спостерігаючи за процесами, що відбуваються, теж готові стати в опозицію.

Як заявив російський експерт із Центральної Азії Аркадій Дубнов, події в Казахстані – мають стати попереджувальним сигналом для Кремля, адже влада цієї країни є "зменшеною копією російських". Розуміючи це, Путін постарається якнайшвидше придавити повстання казахів, ніж зробить чергову помилку.

Прямий інтерес до Казахстану як до енергетичного партнера мають і США, адже компанії Exxon Mobil і Chevron зробили мільярдні вкладення у родовища на заході Казахстану - саме там, де розгорнулися запеклі дії.

Казахстан уже давно бачив в особі Вашингтона противагу російському економічному впливу. А ось США давно помітили перевагу авторитаризму влади у Росії чи Білорусі над значимістю влади у Казахстані.