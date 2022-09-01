Казахстан домовився експортувати нафту в обхід росії

13:11 12 серпня Київ, Україна





Казахстан почне експортувати частину своєї нафти через Азербайджан, дізнався Reuters. Казахстанська нафтова держкомпанія «Казмунайгаз» веде переговори з азербайджанською держкомпанією SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 млн тонн нафти на рік через азербайджанський трубопровід, який веде до турецького порту Джейхан. Контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а продаж стартуватиме з вересня.



Ще 3,5 млн тонн нафти на рік Казахстан зможе експортувати 2023 року азербайджанським трубопроводом — до грузинського порту Супса. "Тенгізшевройл" - спільне підприємство Chevron і "КазМунайГаз" почав користуватися маршрутом через грузинський порт Батумі. Після липневої зупинки російським судом експорту казахстанської нафти через Каспійський трубопровідний консорціум президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв терміново відкриває нові шляхи для транспортування казахстанської нафти.Казахстан почне експортувати частину своєї нафти через Азербайджан, дізнався Reuters. Казахстанська нафтова держкомпанія «Казмунайгаз» веде переговори з азербайджанською держкомпанією SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 млн тонн нафти на рік через азербайджанський трубопровід, який веде до турецького порту Джейхан. Контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а продаж стартуватиме з вересня.Ще 3,5 млн тонн нафти на рік Казахстан зможе експортувати 2023 року азербайджанським трубопроводом — до грузинського порту Супса. "Тенгізшевройл" - спільне підприємство Chevron і "КазМунайГаз" почав користуватися маршрутом через грузинський порт Батумі.

У липні російський суд пригрозив закрити Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК), що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників як запобіжний засіб укласти контракти на інші канали збуту.