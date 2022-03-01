Катастрофа МАУ: чотири країни висунули Ірану вимоги

20:56 03 червень Київ, Україна

Своєю бездіяльністю Іран порушує міжнародне право, в зв'язку з чим Канада, Україна, Швеція та Великобританія направили в Тегеран спільні претензії і вимоги.



Про це повідомили в пресслужбі МЗС 3 червня.



"У нашій заяві наголошується, що нашим державам, їхнім громадянам і резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної і непоправної шкоди в результаті трагедії, і Іран повинен виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав в повному обсязі", - йдеться в заяві.



Там також зазначається, що країни висунули низку вимог, які не є вичерпними, серед яких - визнання вчинення неправомірних дій і повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака, публічне вибачення, повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій в майбутньому чітко висловленим способом, забезпечення прозорості кримінального розслідування, заснованого на принципах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріального і морального збитку, заподіяного жертвам і їхнім сім'ям незалежно від національності і в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.



"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів з репарацій, які ми будемо проводити сумлінно", - йдеться в заяві.



Автори заяви також висловили солідарність з рідними і близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату.