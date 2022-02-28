Катастрофа літака МАУ: в Україну прибула іранська делегація

У Києві пройде третій раунд переговорів України і Ірану щодо збитого під Тегераном рейсу МАУ, іранська делегація вже в Україні.
Про це повідомив посол Ірану в Києві Манучехр Мораді.
Нагадаємо, нещодавно суд в Канаді визнав терактом збитий літак МАУ в Ірані. Таке рішення було прийнято на підставі думки двох експертів, один з яких прийшов до висновку, що Іран знав, що повітряне судно є цивільним літаком.
У свою чергу Іран вважає "безпідставним" рішення суду Канади. В Ірані назвали "проявом політичного підходу" рішення канадського суду про визнання терактом збитий український літак.
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