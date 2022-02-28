Катастрофа літака МАУ: в Україну прибула іранська делегація

15:54 01 червень Київ, Україна

У Києві пройде третій раунд переговорів України і Ірану щодо збитого під Тегераном рейсу МАУ , іранська делегація вже в Україні.

Про це повідомив посол Ірану в Києві Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі з паном Мохсеном Бахарвандом ... прибула сьогодні в Україну для обговорення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно суд в Канаді визнав терактом збитий літак МАУ в Ірані. Таке рішення було прийнято на підставі думки двох експертів, один з яких прийшов до висновку, що Іран знав, що повітряне судно є цивільним літаком.



У свою чергу Іран вважає "безпідставним" рішення суду Канади. В Ірані назвали "проявом політичного підходу" рішення канадського суду про визнання терактом збитий український літак.



