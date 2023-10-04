Катастрофа МАУ: Іран відмовляється визнати повну відповідальність

07:32 04 жовтня Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Як зазначили у відомстві, Координаційна група, починаючи з 2020 року, робила кілька спроб вирішити суперечку щодо авіакатастрофи літака шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран погодився зустрітися для переговорів.

Дипломати вказали, що ключовими темами під час обговорення були:
  • відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права;
  • необхідність повного відшкодування збитків, завданих збиттям Іраном рейсу PS752.
"Для групи повне відшкодування означає більше, ніж просто фінансова компенсація", - повідомили у міністерстві.
Однак Іран досі не хоче підтримувати позицію країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, і продовжує ігнорувати їхні претензії.
"Поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, Координаційна група продовжуватиме вживати заходів щодо врегулювання цієї суперечки відповідно до норм міжнародного права, в тому числі в рамках провадження у Міжнародному суді ООН", - додали в МЗС.