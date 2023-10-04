Катастрофа МАУ: Іран відмовляється визнати повну відповідальність

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
Як зазначили у відомстві, Координаційна група, починаючи з 2020 року, робила кілька спроб вирішити суперечку щодо авіакатастрофи літака шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран погодився зустрітися для переговорів.
Дипломати вказали, що ключовими темами під час обговорення були:
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
Як зазначили у відомстві, Координаційна група, починаючи з 2020 року, робила кілька спроб вирішити суперечку щодо авіакатастрофи літака шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран погодився зустрітися для переговорів.
Дипломати вказали, що ключовими темами під час обговорення були:
- відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права;
- необхідність повного відшкодування збитків, завданих збиттям Іраном рейсу PS752.
Однак Іран досі не хоче підтримувати позицію країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, і продовжує ігнорувати їхні претензії.
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