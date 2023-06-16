Катастрофа Каховської ГЕС: Крим на межі довгострокової водної кризи

12:55 06 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами Крим зіткнувся з загрозою довгострокової відсутності води.



Тетяна Тимочко, голова громадської природоохоронної організації "Всеукраїнська екологічна ліга" та радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, розповіла про серйозні наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.



Зниження рівня води у Каховському водосховищі створює нові загрози для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймищі-охолоджувачі Запорізької АЕС залежить від наповненості Кременчуцького водосховища.



Повністю зруйнована Каховська ГЕС викликає одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття, ставлячи під загрозу життя тисяч мирних жителів.



Російські окупанти штучно створили неконтрольовану паводок, яка призведе до затоплення та підтоплення населених пунктів, а також руйнування об'єктів нижче рівня води.



Це сильно вплине на сільське господарство в регіоні. Крим може залишитись без води на тривалий період, можливо, на 10-15 років, або навіть назавжди.



За інформацією Тимочка, станційний ставок-охолоджувач наразі досить заповнений, але рівень води буде критичним для мешканців уже за кілька годин.



Зміна гідрологічного режиму штучного водосховища призведе до загибелі риби, що може спричинити спалахи інфекцій у населених пунктах, розташованих уздовж берега.



Глава "Всеукраїнської екологічної ліги" також зазначила, що Дніпро розіллється на обидва береги - правий, де знаходиться Херсон, і лівий, де розташована Нова Каховка.



Однак найбільший удар отримає лівобережжя Херсонщини, оскільки воно знаходиться нижче за територію правого берега. Пріоритетними зонами постраждають заплавні території та надзаплавні тераси.