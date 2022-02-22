Катастрофа Ан-26: уряд виплатить компенсації сім'ям загиблих

18:48 29 вересень Київ, Україна

Уряд працює над питанням виплати компенсацій сім'ям загиблих військових і курсантів в результаті авіакатастрофи літака Ан-26 в Харківській області.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Я думаю, що гроші - це останнє, що може цікавити сім'ї. На жаль, ми не можемо повернути їм їхніх дітей, але уряд отримав позицію Офісу президента, і вони працюють над тим, щоб кожна сім'я отримала ще гроші для підтримки», - сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що це - страшна трагедія, яка повинна бути ретельно розслідувана.



За його словами, загиблі були родом з різних областей України, і церемонії прощання з ними можуть пройти після ідентифікації їхніх тіл і встановлення осіб.