Катастрофа Ан-26: уряд виплатить компенсації сім'ям загиблих
18:48 29 вересень Київ, Україна
Уряд працює над питанням виплати компенсацій сім'ям загиблих військових і курсантів в результаті авіакатастрофи літака Ан-26 в Харківській області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
«Я думаю, що гроші - це останнє, що може цікавити сім'ї. На жаль, ми не можемо повернути їм їхніх дітей, але уряд отримав позицію Офісу президента, і вони працюють над тим, щоб кожна сім'я отримала ще гроші для підтримки», - сказав глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що це - страшна трагедія, яка повинна бути ретельно розслідувана.
За його словами, загиблі були родом з різних областей України, і церемонії прощання з ними можуть пройти після ідентифікації їхніх тіл і встановлення осіб.
«Повинна попрацювати експертна комісія, вони ідентифікують тіла загиблих. Така процедура. Це може бути через два-три тижні. Я розумію, що такі речі потрібно робити терміново, особливо коли цього чекають, перш за все, рідні та близькі», - підкреслив президент.
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