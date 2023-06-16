Картографічна пропаганда: МЗС виявило 20 випадків некоректного зображення кордонів України

З початку цього року Міністерство закордонних справ України виявило 20 випадків некоректного зображення кордонів України на картах. Минулого року таких випадків було близько 25-и.
Про це розповіла директорка департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС Ірина Боровець.
Про це розповіла директорка департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС Ірина Боровець.
Вона додала, що посольство України в США зараз веде переговори з National Geographic, Amazon та Google Maps щодо усунення помилок у відповідній сфері та недопущення їх надалі.
Водночас директорка департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС повідомила, що відомство також працює з популяризацією громадської думки за кордоном, що Крим — це частина України.
Деякі світові компанії під впливом російської пропаганди некоректно друкують карти України. Зокрема, на деяких картографічних зображеннях, що розповсюджуються за кордоном, Крим позначений як російська територія.
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