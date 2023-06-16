Картографічна пропаганда: МЗС виявило 20 випадків некоректного зображення кордонів України

08:14 15 червня Київ, Україна

З початку цього року Міністерство закордонних справ України виявило 20 випадків некоректного зображення кордонів України на картах. Минулого року таких випадків було близько 25-и.



Про це розповіла директорка департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС Ірина Боровець.

"Найлегше виправити карти в інтернет-виданнях, це взагалі не проблема, адже нам завжди йдуть назустріч. Трохи складніше із друкованими виданнями, але ми мали й такі випадки, коли після реакції посольства вилучалася друкована продукція", - сказала Ірина Боровець.

Вона додала, що посольство України в США зараз веде переговори з National Geographic, Amazon та Google Maps щодо усунення помилок у відповідній сфері та недопущення їх надалі.



Водночас директорка департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС повідомила, що відомство також працює з популяризацією громадської думки за кордоном, що Крим — це частина України.



Деякі світові компанії під впливом російської пропаганди некоректно друкують карти України. Зокрема, на деяких картографічних зображеннях, що розповсюджуються за кордоном, Крим позначений як російська територія.