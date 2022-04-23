Карта без Криму: в МОК вибачилися і виправили помилку

11:30 23 липня Київ, Україна

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) , після звернення МЗС, виправив скандальну карту на сайті Олімпіади з відокремленим від України Кримом і вибачився.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Як тільки ми дізналися вчора про некоректну карту на олімпійському сайті, ми негайно зв'язалися з керівництвом МОК. Вони вибачилися за помилку. Вранці за токійським часом карта вже виправлена", - написав міністр.

Напередодні ЗМІ звернули увагу, що карта країн світу на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо містить кордон між материковою частиною України і Кримом.

Карта відображається у спливаючому автоматично вікні Olympics - Cheer Zone (зона підтримки) на сторінці з результатами змагань олімпійців. На цей момент Крим на ній зазначений як частина території України.