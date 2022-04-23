Карта без Криму: в МОК вибачилися і виправили помилку

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), після звернення МЗС, виправив скандальну карту на сайті Олімпіади з відокремленим від України Кримом і вибачився.
Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Напередодні ЗМІ звернули увагу, що карта країн світу на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо містить кордон між материковою частиною України і Кримом.
Карта відображається у спливаючому автоматично вікні Olympics - Cheer Zone (зона підтримки) на сторінці з результатами змагань олімпійців. На цей момент Крим на ній зазначений як частина території України.
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