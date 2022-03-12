Карл Більдт: військо РФ, яке втратило третину техніки - непридатне

Про це заявив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт. Відповідне повідомлення він оприлюднив у Twitter.

"Я чув оцінки тут, в окрузі Колумбія, що за два тижні до чверті російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх часів пам'ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною», – заявив Більдт.