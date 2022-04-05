Карантин вихідного дня: уряд підтримає підприємців

20:02 11 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розуміє, як будь-які обмежувальні заходи, в тому числі і карантин вихідного дня, впливають на роботу бізнесу.
 
З цією метою було прийнято рішення повернути і розширити програми підтримки бізнесу:
  • компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва (програма по частковому безробіттю, що діяла навесні-влітку цього року);
  • виплати на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні;
  • разом з Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня.
«Уряд після консультації з бізнесом та експертами вибрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки і не допустить перевантаження медичної системи», - заявив Шмигаль.