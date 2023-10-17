Канцлер Німеччини прибув до Ізраїлю на знак солідарності

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю в рамках візиту солідарності, як повідомляє уряд ФРН.
Його літак приземлився у Тель-Авіві 17 жовтня. Олаф Шольц став першим главою іноземного уряду, який відвідав Ізраїль після початку операції у відповідь проти нападу терористичного угруповання ХАМАС.
За словами Шольца, його візит до Ізраїлю спрямований на висловлення солідарності з цією країною після нападу з боку ХАМАС. Він також висловив намір обговорити з керівництвом Ізраїлю низку конкретних практичних питань, зокрема безпеку у регіоні та організацію гуманітарної допомоги.
У рамках візиту Олафа Шольца заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, президентом Іцхаком Герцогом, а також з одним із лідерів опозиції Бені Ганцем, який минулого тижня увійшов до складу надзвичайного уряду, очолюваного Нетаньяху. Також очікується зустріч із родичами німецьких заручників, яких утримує ХАМАС.
Увечері того ж дня Олаф Шольц вилетить до Єгипту.
Президент Ізраїлю відзначив візит Олафа Шольца як "велике послання надії" та "колосальне вираження солідарності". Крім того, Шольц застеріг владу Ірану та радикальний шиїтський рух Хезболла, який підтримує Іран, від втручання у військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.
Його літак приземлився у Тель-Авіві 17 жовтня. Олаф Шольц став першим главою іноземного уряду, який відвідав Ізраїль після початку операції у відповідь проти нападу терористичного угруповання ХАМАС.
За словами Шольца, його візит до Ізраїлю спрямований на висловлення солідарності з цією країною після нападу з боку ХАМАС. Він також висловив намір обговорити з керівництвом Ізраїлю низку конкретних практичних питань, зокрема безпеку у регіоні та організацію гуманітарної допомоги.
У рамках візиту Олафа Шольца заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, президентом Іцхаком Герцогом, а також з одним із лідерів опозиції Бені Ганцем, який минулого тижня увійшов до складу надзвичайного уряду, очолюваного Нетаньяху. Також очікується зустріч із родичами німецьких заручників, яких утримує ХАМАС.
Увечері того ж дня Олаф Шольц вилетить до Єгипту.
Президент Ізраїлю відзначив візит Олафа Шольца як "велике послання надії" та "колосальне вираження солідарності". Крім того, Шольц застеріг владу Ірану та радикальний шиїтський рух Хезболла, який підтримує Іран, від втручання у військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.
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