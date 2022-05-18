Канцлерка Німеччини перед візитом до Києва відвідає Москву

Перед офіційним візитом до Києва, який запланований на 22 серпня, канцлерка ФРН Ангела Меркель зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомив прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт на пресконференції 13 серпня.
У Кремлі вже підтвердили зустріч Путіна з главою уряду Німеччини, відзначивши, що на ній ітиметься про відносини між двома державами і актуальні міжнародні питання.
Останній раз канцлерка Німеччини відвідувала РФ в січні 2020 року.
Останній раз канцлерка Німеччини відвідувала РФ в січні 2020 року.
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