Канцлерка Німеччини перед візитом до Києва відвідає Москву

15:40 13 серпня Київ, Україна

Перед офіційним візитом до Києва, який запланований на 22 серпня, канцлерка ФРН Ангела Меркель зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомив прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт на пресконференції 13 серпня.

"У п'ятницю, 20 серпня, федеральна канцлерка відправиться в Москву, на початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми", - сказав він.

У Кремлі вже підтвердили зустріч Путіна з главою уряду Німеччини, відзначивши, що на ній ітиметься про відносини між двома державами і актуальні міжнародні питання.



Останній раз канцлерка Німеччини відвідувала РФ в січні 2020 року.