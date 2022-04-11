Канцлер Австрії пообіцяв Путіну, що ЄС продовжить посилювати санкції

21:05 11 квітня Київ, Україна

Санкції Євросоюзу проти Росії залишаться в силі і посилюватимуться доти, доки в Україні не перестануть вмирати люди. Про це під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє видання Kurier.



Канцлер Австрії - перший європейський лідер, який здійснив візит до Москви після початку російської військової спецоперації в Україні. Зустріч Нехаммера з Путіним проходила в Ново-Огареві протягом півтори години у закритому форматі. Сторони не робили протокольних кадрів та підсумкової заяви для преси.

«Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив незмірні страждання, заподіяні російською агресивною війною», - попередив Нехаммер.

Про теми розмови з російським президентом Нехамер повідомив напередодні твіттер. Австрійський канцлер мав намір обговорити припинення вогню та організацію гуманітарних коридорів в Україні. Окремо він порушив питання про вбивства мирних жителів у Бучі та інших місцях та наголосив, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.



Про плани поговорити з російським президентом Нехаммер попередив українського лідера Володимира Зеленського, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, голову Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Після повернення з Москви він розповість про перебіг та результати переговорів главам європейських держав.