Канада виділить Україні 500 млн доларів допомоги - Трюдо

17:05 14 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував додаткову військову допомогу для України на суму 500 мільйонів доларів, а також пообіцяв запровадити нові санкції проти росії.



Про це 14 листопада повідомляє пресслужба прем'єра.

"Сьогодні на саміті G20 на Балі, Індонезія, прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення росії", - йдеться у повідомленні.

Ці гроші мають піти на закупівлю військового обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів, пояснили у пресслужбі.



Крім того, Канада запроваджує додаткові санкції проти громадян росії у зв'язку з порушенням прав людини в рф.

"Ці санкції спрямовані проти 23 співробітників органів юстиції та безпеки росії, у тому числі співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та тюремних службовців, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції. Ці нові заходи ґрунтуються на санкціях, які Канада запровадила проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб після незаконного та неспровокованого вторгнення росії до України у лютому 2022 року", — наголошується в повідомленні.

Трюдо пообіцяв і надалі надавати Україні підтримку.