Канада вводить санкції проти 62 російських фізосіб та однієї організації оборонного сектору

16:13 23 серпня Київ, Україна

Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 осіб, організацій росії та білорусі. І оголосить про нові санкції ще 62 особам, а також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті Кримської платформи.

За його словами, російський диктатор володимир путін веде надзвичайно агресивну війну проти України та мирних мешканців.

"Ми не можемо забути, що путінська навала почалася з 2014 року. Український народ має право захищатися і захищати свій Крим. Ми маємо намір підтримувати вас", – запевнив Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади заявив, що світ та українці не повинні звикати до повномасштабної війни та до цього жаху. Він запевнив, що Канада надалі підтримуватиме Україну.

ЗМІ пишуть, що таким чином до кінця року під санкції потраплять усі глави регіонів росії, а потім черга настане другого і третього ешелону чиновників.

Крім того, Канада та Німеччина узгодили новий пакет військової допомоги Україні, який містить системи ППО, ракетні системи та боєприпаси.