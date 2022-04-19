Канада ввела санкції щодо 14 фізосіб Росії, включаючи підприємців та членів їх сімей

18:15 19 квітня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що сьогодні запроваджуються нові санкції проти Росії у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.





Ці дії демонструють, що Ці нові заходи накладають обмеження на 14 близьких соратників російського режиму, включаючи російських олігархів та членів їхніх сімей. Серед них дві дорослі дочки президента Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова, також до цього списку потрапили голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, підприємці Михайло Гуцерієв, Петро Авен, Михайло Фрідман, Олег Бойко, віолончеліст Сергій Ролдугін, президент Міжнародної групи компаній «АРЕТІ» Ігор Макаров. Крім того, санкції ведені проти екс-журналістки RT Катерини Винокурової та родичів глави МЗС Росії Сергія Лаврова.Ці дії демонструють, що Канада не відмовиться від притягнення президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їхню співучасть у вторгненні російського режиму в Україну.

«Канада продовжує підтримувати сміливих чоловіків та жінок, які виборюють свою свободу в Україні. Ми і надалі тиснутимемо на російський режим у координації з нашими союзниками і невпинно добиватимемося відповідальності за їхні дії. Вони відповідатимуть за свої злочини», - сказала Мелані Жолі.

Звіт, представлений експертами ОБСЄ минулого тижня, підтвердив, що російські сили вчиняють серйозні злочини та порушення прав людини в Україні, включаючи військові злочини та ймовірні злочини проти людяності. Канада також продовжить вживати подальших заходів у відповідь на звірства, вчинені російським керівництвом.



Канада продовжує стежити за ситуацією та координувати дії зі своїми партнерами з міжнародної спільноти у відповідь на варварські дії російського режиму.