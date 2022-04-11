Канада ввела санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектору

20:33 11 квітня Київ, Україна

Влада Канади ввела санкції ще проти 33 російських підприємств оборонного сектора через агресію РФ, що триває в Україні, йдеться в заяві на сайті уряду країни.





Під санкції потрапили компанії в таких сферах, як ударні безпілотники, ракетобудування, ракетне паливо, бронетехніка, ядерні енергетичні установки для підводних човнів та космосу, суднобудування та судноремонт, електроніка та електротехніка. Зокрема, Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), ПАТ «Зірка», суднобудівний завод «Вимпел», НВП «Исток».

"Канада завжди підтримуватиме Україну. Сьогоднішні заходи — останній приклад нашої непохитної підтримки України та її народу. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих чоловіків і жінок, які борються за свою свободу, і ми вимагаємо, щоб винні у злочинах понесли відповідальність", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, 6 квітня уряд Канади розширив персональні санкції проти росіян, включивши до списків кількох бізнесменів та політиків.. Потрапляння до списку означає заморожування активів у Канаді, заборону на в'їзд у країну, укладання угод з будь-якою власністю у Канаді та надання позикового фінансування.



У списках санкцій Канади вже знаходяться президент Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністра фінансів Антон Силуанов, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.. Під обмеженнями також опинилися Мінфін Росії, ЦБ та Фонд національного добробуту, а також низка компаній та банків, включаючи Ощадбанк, ВТБ, Альфа-банк, "Ростех", "Ростелеком", "Русгідро", "Алросу", РЖД, "Газпром" , «Транснефть», Об'єднану авіабудівну корпорацію та ін.