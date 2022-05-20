Канада запровадила нові санкції проти агресії РФ

17:46 20 травня Київ, Україна

Новий пакет санкцій Канади проти Росії включає обмеження для російських олігархів і заборона на експорт предметів розкоші.

Про це йдеться в оприлюдненому у п'ятницю повідомленні МЗС Канади.



Нові санкції накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму.



Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України, йдеться у заяві міністерства.



Крім того, санкції включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону імпорту предметів розкоші з Росії.



Ці предмети включають алкогольні напої, тютюнові вироби, деякі текстильні вироби та спортивний одяг, взуття, елітний одяг та аксесуари, ювелірні вироби, посуд та предмети мистецтва.



Канада також забороняє імпорт із Росії предметів розкоші, таких як алкогольні напої, морепродукти, риба та непромислові алмази. Ці категорії представляли товари на суму 75,7 млн.. доларів у 2021 році.



Уряд Канади також забороняє експорт товарів, які можна використовувати у виробництві та виготовленні зброї Росією.