Канада посилює санкції проти росії у відповідь на агресію, що триває

19:06 23 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти росії. Санкції були введені у відповідь на агресію росії, що триває проти України.



Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

"Сьогодні Канада оголошує додаткові санкції проти чотирьох фізичних та 29 юридичних осіб із російського військового, промислового, фінансового та атомного секторів", - сказав Трюдо.



Він наголосив, що мета цих санкцій - "змусити росію залишити всю Україну, зокрема й Крим".