Канада посилює санкції проти росії у відповідь на агресію, що триває

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти росії. Санкції були введені у відповідь на агресію росії, що триває проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
Він наголосив, що мета цих санкцій - "змусити росію залишити всю Україну, зокрема й Крим".
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