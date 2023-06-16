Канада надає Україні ракети та розширює медичну допомогу в Польщі

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні 43 ракет класу "повітря-повітря" ближнього радіуса дії AIM-9 із резервів Збройних сил Канади.
Це повідомлення було поширене пресслужбою Міністерства оборони Канади.
Окрім цього, Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER.
П'ять додаткових медичних інструкторів зі Збройних сил Канади (CAF) будуть відправлені до Польщі, щоб приєднатися до вже діючої групи із семи членів CAF, які займаються підвищенням кваліфікації медичних навичок українського персоналу ЗСУ.
Збільшення кількості медичних тренерів дозволить подвоїти кількість українських військовослужбовців, які здобувають кваліфікацію.
Операція UNIFIER є спільною ініціативою збройних сил Канади та України, спрямованою на реформування українських військових сил.
Це повідомлення було поширене пресслужбою Міністерства оборони Канади.
Окрім цього, Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER.
П'ять додаткових медичних інструкторів зі Збройних сил Канади (CAF) будуть відправлені до Польщі, щоб приєднатися до вже діючої групи із семи членів CAF, які займаються підвищенням кваліфікації медичних навичок українського персоналу ЗСУ.
Збільшення кількості медичних тренерів дозволить подвоїти кількість українських військовослужбовців, які здобувають кваліфікацію.
Операція UNIFIER є спільною ініціативою збройних сил Канади та України, спрямованою на реформування українських військових сил.
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