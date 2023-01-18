Канада відправить в Україну партію бронемашин Senator

17:11 18 січня Київ, Україна

Канада надасть Україні 200 бронемашин Senator. Про це оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка перебуває з візитом у Києві, повідомляється на сайті канадського уряду у середу, 18 січня.

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місіссозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється в більш ніж 90 млн доларів і виділена в рамках додаткових 500 млн доларів військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року", – йдеться у повідомленні.



Також Ананд заявила, що вона провела продуктивну двосторонню зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим. Вони обговорили свою майбутню участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, запланованому на п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.



Ананд проінформувала Резнікова про хід операції UNIFIER – навчальної місії Канади для українського персоналу, яка нині діє у Великій Британії та Польщі. Приблизно 230 канадських військовослужбовців задіяні в операції UNIFIER.