Канада відправить в Україну 50 освітлювальних веж як допомогу енергетикам

09:38 13 грудня Київ, Україна

Канада направить в Україну 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі в нічний час.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, пише "Європейська правда".

За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів уже прибули до України.

Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України.
 
"Усього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до нового року передадуть 50 таких установок, щоб наші енергетики мали змогу працювати вдень та вночі", - розповіла посол.