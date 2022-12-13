Канада відправить в Україну 50 освітлювальних веж як допомогу енергетикам

Канада направить в Україну 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі в нічний час.
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, пише "Європейська правда".
За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів уже прибули до України.
Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України.
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, пише "Європейська правда".
За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів уже прибули до України.
Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України.
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