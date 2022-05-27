Канада відправить Україні літак із військовою допомогою

08:44 27 травня Київ, Україна

Черговий літак із військовою допомогою повітряні сили ЗС Канади завантажили для України.

 
Про це йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади для Генштабу ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ подякували канадцям та процитували їхнє повідомлення: «Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників та партнерів на підтримку глобальних зусиль допомоги Україні».

Зазначимо, що 2 млн фунтів – це понад 900 тис. кг. Тобто, канадці відправили Україні вже 900 тонн військових вантажів.
 
«Ми також хотіли б підкреслити роль наших екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї у переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів та допомоги з Канади до Європи, включаючи доставку гаубиць M777. Наші екіпажі продовжують займатися цією важливою роботою, щоб допомогти Україні та підтримати нашу військову присутність у Східній Європі», – йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади.