Канада відправить Україні літак із військовою допомогою

08:44 27 травня Київ, Україна

Черговий літак із військовою допомогою повітряні сили ЗС Канади завантажили для України.

Про це йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади для Генштабу ЗСУ.



У Генштабі ЗСУ подякували канадцям та процитували їхнє повідомлення: «Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників та партнерів на підтримку глобальних зусиль допомоги Україні».



Зазначимо, що 2 млн фунтів – це понад 900 тис. кг. Тобто, канадці відправили Україні вже 900 тонн військових вантажів.