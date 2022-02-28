Канада стурбована політикою РФ і Білорусі та підтримує Україну
08:12 02 червень Київ, Україна
На вчорашній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО
глава МЗС Канади Марк Гарно заявив про підтримку України.
Про це повідомляється в Twitter МЗС Канади.
"Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно підкреслив, що Канада
стурбована діями Росії та Білорусі, підтвердив підтримку України і пообіцяв співпрацювати з союзниками в питанні цивільних дій в Афганістані", - йдеться в повідомленні канадського зовнішньополітичного відомства.
Гарно також на зустрічі "підтвердив роль НАТО в посиленні, заснованому на правилах міжнародного порядку".
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