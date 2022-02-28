Канада стурбована політикою РФ і Білорусі та підтримує Україну

08:12 02 червень Київ, Україна

На вчорашній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО глава МЗС Канади Марк Гарно заявив про підтримку України.

Про це повідомляється в Twitter МЗС Канади.

"Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно підкреслив, що Канада стурбована діями Росії та Білорусі, підтвердив підтримку України і пообіцяв співпрацювати з союзниками в питанні цивільних дій в Афганістані", - йдеться в повідомленні канадського зовнішньополітичного відомства.

Гарно також на зустрічі "підтвердив роль НАТО в посиленні, заснованому на правилах міжнародного порядку".