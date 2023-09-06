Канада призначила нового посла в Україні: що відомо

06:58 25 серпня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі призначила нового посла в Україні. Відповідну посаду тепер обійматиме Наталія Цмоць.
 
Про це повідомили у пресслужбі канадського МЗС.
 
За словами Жолі, призначення нового посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну у довгостроковій перспективі".
"Відносини Канади з Україною залізні: ми стояли пліч-о-пліч задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет та незалежність, і підтримуватиме Україну", - наголосила міністр.
У МЗС Канади вказали, що Цмоць володіє українською мовою, має глибокі зв'язки з українським суспільством та "готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв'язків на всіх рівнях".
 
Дипломати представили Цмоць як досвідченого експерта з України, яка раніше працювала над створенням операції UNIFIER, місії канадських військових із навчання та розвитку потенціалу на підтримку ЗСУ.

Вона також брала участь у реалізації програм демократії в Україні та у канадському моніторингу українських виборів після кампанії 2015 року.

До того, як стати працівником міністерства, Цмоць працювала у приватному секторі. З 2007 року працювала на кількох урядових посадах, зокрема керівних. З 2011 по 2013 рік працювала у посольстві Канади в Україні на посаді радника з технічної співпраці.