Канада призначила нового посла в Україні: що відомо

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі призначила нового посла в Україні. Відповідну посаду тепер обійматиме Наталія Цмоць.
Про це повідомили у пресслужбі канадського МЗС.
За словами Жолі, призначення нового посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну у довгостроковій перспективі".
У МЗС Канади вказали, що Цмоць володіє українською мовою, має глибокі зв'язки з українським суспільством та "готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв'язків на всіх рівнях".
Дипломати представили Цмоць як досвідченого експерта з України, яка раніше працювала над створенням операції UNIFIER, місії канадських військових із навчання та розвитку потенціалу на підтримку ЗСУ.
Вона також брала участь у реалізації програм демократії в Україні та у канадському моніторингу українських виборів після кампанії 2015 року.
До того, як стати працівником міністерства, Цмоць працювала у приватному секторі. З 2007 року працювала на кількох урядових посадах, зокрема керівних. З 2011 по 2013 рік працювала у посольстві Канади в Україні на посаді радника з технічної співпраці.
Вона також брала участь у реалізації програм демократії в Україні та у канадському моніторингу українських виборів після кампанії 2015 року.
До того, як стати працівником міністерства, Цмоць працювала у приватному секторі. З 2007 року працювала на кількох урядових посадах, зокрема керівних. З 2011 по 2013 рік працювала у посольстві Канади в Україні на посаді радника з технічної співпраці.
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