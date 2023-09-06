Канада призначила нового посла в Україні: що відомо

06:58 25 серпня Київ, Україна

Про це повідомили у пресслужбі канадського МЗС. За словами Жолі, призначення нового посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну у довгостроковій перспективі". Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі призначила нового посла в Україні. Відповідну посаду тепер обійматиме Наталія Цмоць.

"Відносини Канади з Україною залізні: ми стояли пліч-о-пліч задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет та незалежність, і підтримуватиме Україну", - наголосила міністр.

У МЗС Канади вказали, що Цмоць володіє українською мовою, має глибокі зв'язки з українським суспільством та "готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв'язків на всіх рівнях".