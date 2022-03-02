Канада має намір скасувати візовий режим для громадян України

Як стало відомо сьогодні, 2 березня, Канада виявила бажання спростити в'їзд українських громадян до країни. На сьогодні постійний комітет парламенту з питань імміграції підтримав пропозицію щодо скасування віз для біженців з України.

Зазначається, що більшість членів комітету підтримали проект ухвали, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, щоб набути чинності.

Рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, а не парламенту, проте законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої гілки влади із запитом на розгляд того чи іншого питання.

Раніше повідомлялося, що США, Канада та Британія оголосили про санкції проти Путіна.